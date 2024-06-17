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Матч Бельгия - Словакия начнется на Евро-2024 в парке Дойче Банка в 19:00 по московскому времени

Матч Бельгия - Словакия начнется на Евро-2024 в парке Дойче Банка в 19:00 по московскому времени

Сегодня, 17 июня, состоится важный матч первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Бельгии и Словакии.

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