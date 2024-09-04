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Петербургский дневник

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Петербуржцам представили достижения Пушкинского района за последние пять лет

Петербуржцам представили достижения Пушкинского района за последние пять лет

За это время здесь 687 семей улучшили жилищные условия при поддержке города В новом проекте «Петербургский дневник» рассказывает о том, какие позитивные изменения произошли в районах города за последние 5 лет.

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