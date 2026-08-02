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Художник Станислав Плутенко: как россиянин попал в один рейтинг с Сальвадором Дали

Художник Станислав Плутенко: как россиянин попал в один рейтинг с Сальвадором Дали

В России немало талантливых художников, но москвич Станислав Плутенко выделяется из их массы. Неудивительно, ведь он единственный из соотечественников включен в мировой рейтинг лучших художников-сюрреалистов в истории.

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