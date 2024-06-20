Только лишь после визита В.Путина в КНДР до США дошло, что он правду говорит и сделает то, о чем их предупреждал

Александр Каблучко В большинстве стран мира правят или "лидеры" или "кукловоды" из числа явных или тайных элит

Людмила Петрухина Ким Чен Ын предлагал Путину помощь- 1,5 млн. своих содат, теперь помощь можно принять на законных основаниях. А мы поможем им продовольствием и военными технологиями. И пусть Запад захлебнется своим ядом!!!