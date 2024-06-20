Добрый Мир
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Добрый Мир

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Только лишь после визита В.Путина в КНДР до США дошло, что он правду говорит и сделает то, о чем их предупреждал

Только лишь после визита В.Путина в КНДР до США дошло, что он правду говорит и сделает то, о чем их предупреждал

Сегодня Сначала западная пресса снисходительно пишет о визите президента РФ Владимира Путина в КНДР.

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Комментарии
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Александр Каблучко
В большинстве стран мира правят или &quot;лидеры&quot; или &quot;кукловоды&quot; из числа явных или тайных элит
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16 час.
Людмила Петрухина
Ким Чен Ын предлагал Путину помощь- 1,5 млн. своих содат, теперь помощь можно принять на законных основаниях. А мы поможем им продовольствием и военными технологиями. И пусть Запад захлебнется своим ядом!!!
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15 час.
АЕ
Анна Егорова
Заодно необходимо полностью заменить северокорейцами всех мигрантов из азии и закавказья!
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