Грузинская оппозиция вышла на митинг против итогов парламентских выборов

Грузинская оппозиция в эти минуты митингует против итогов парламентских выборов! Сотни протестующих — в основном это студенты — с флагами Евросоюза и Грузии прошли маршем через центр Тбилиси и окружили здание парламента.
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