В середине недели в Калининградской области ожидается аномальная жара

В Калининградской области началось резкое потепление, которое продолжится в ближайшие дни. Во вторник ожидается теплая облачная погода без осадков, днем воздух прогреется до +26 градусов по Цельсию, но на побережье будет немного прохладнее - на пару градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии