Политолог Семеновский: Киев обвиняет Симоньян для укрепления ненависти к РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян в «прославлении участников спецоперации» и «призывах к геноциду» для укрепления на Украине ненависти к РФ.
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