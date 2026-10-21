Двое обвиняемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых в тайской Паттайе полностью признали вину по девяти пунктам обвинения, чтобы сохранить возможность просить суд о смягчении смертного приговора, сообщает KP.
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