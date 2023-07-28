Театр абсурда

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Резников: Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту

Резников: Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту

Дык врёт же чертяка, какая растакая Дуркаина? Удары готовят спецы из Англии (NATO) США.  А вами дебилами, только прикрываються.

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