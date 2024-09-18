«Сохранение культурного наследия России»: в Казани прошла юбилейная выставка театров

В казанском музее А. М. Горького был представлен масштабный выставочный проект «Казань театральная». На площадке были представлены коллекции всех государственных театров города, в числе которых театр Качалова, театр Камала, казанский ТЮЗ и театр кукол «Экият».
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