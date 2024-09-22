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В Екатеринбурге дружинники ворвались на вечеринку и устроили стрельбу

В Екатеринбурге дружинники ворвались на вечеринку и устроили стрельбу

Представители ДНД жестко разогнали посетителей тусовки, где выступал исполнитель Rebal.В Екатеринбурге представители добровольной народной дружины ворвались на вечеринку, где выступал исполнитель Rebal и устроили стрельбу.

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