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Царьград

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Погибшего на СВО 19-летнего добровольца ошибочно признали дезертиром

Погибшего на СВО 19-летнего добровольца ошибочно признали дезертиром

19-летнего добровольца, погибшего под Курском, по ошибке признали дезертиром.Добровольцу Арсению Тарханову было всего 19 лет, когда он ушел добровольцем в зону СВО.

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