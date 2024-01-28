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Небратья ждут гостей: Гордону* рассказали, кто придёт в Киев в 2024 году

Небратья ждут гостей: Гордону* рассказали, кто придёт в Киев в 2024 году

Несмотря на потери и слабеющий фронт, Киев тешит себя надеждами на новое контрнаступление, при этом не исключается, что в этом году произойдет наступление со стороны России и даже с территории Белоруссии.

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