Небратья ждут гостей: Гордону* рассказали, кто придёт в Киев в 2024 году

Несмотря на потери и слабеющий фронт, Киев тешит себя надеждами на новое контрнаступление, при этом не исключается, что в этом году произойдет наступление со стороны России и даже с территории Белоруссии.
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