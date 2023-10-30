Боец осторожно крался по полуразрушенной многоэтажке. Сзади, вне его угла зрения, из дверного проёма выглянул враг.
Непутёвый
Комментарии
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Н
Нина
Здорово и верно, слава Богу!
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2 д.
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Боец осторожно крался по полуразрушенной многоэтажке. Сзади, вне его угла зрения, из дверного проёма выглянул враг.
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