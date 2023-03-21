Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    ...скоро дойдут до того, что начнут запрещать русские фамилии... Короче, больше бандеростанской Раде нечем заняться. ...Украинский парлам...
  • Ole Ole
    Будем помогать Шотландии обеденным ураном сколько понадобится ))Замминистра оборо...
  • Алекс Архипов
    Не последние...Попытка Киева уси...

ВСУ получили на вооружение австралийские одноразовые картонные беспилотники, предназначенные для доставки грузов

ВСУ получили на вооружение австралийские одноразовые картонные беспилотники, предназначенные для доставки грузов

Украиская армия довольно активно применяет австралийские одноразовые грузовые дроны. Данные беспилотники, собранные из картона, поставляет Киеву компания SYPAQ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх