Директор и главный пиарщик драмтеатра Тюмени под следствием: что о них известно

Директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его зам по маркетингу и PR Александр Чурсин стали фигурантами уголовного дела об афере с доходами от спектаклей и хищении крупной суммы – 14 млн рублей.
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