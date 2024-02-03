Тренер Тарханов: в сражении за чемпионство РПЛ будут участвовать две-три команды

Бывший главный тренер ЦСКА, "Крыльев Советов" и "Урала" Александр Тарханов заявил, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) разворачивается серьезная интрига, а также рассказал, какой клуб навяжет борьбу петербургскому "Зениту" и "Краснодару" за золотые медали национального первенства.
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