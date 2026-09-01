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Царьград

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Андрей Здетоветский сообщил об учреждении новой ассоциации на Камчатке

Андрей Здетоветский сообщил об учреждении новой ассоциации на Камчатке

На Камчатке создана ассоциация "Охрана Запада" для защиты рек от браконьеров. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы.

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