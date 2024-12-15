«РВ»: Бойцы ВС России захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»

Военнослужащим Армии России на одном из участков ведения спецоперации удалось разгромить подразделение ВС киевского режима, забрав себе выпускавшийся крайне малой партией бронированный внедорожник «Пантера».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии