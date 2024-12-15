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«РВ»: Бойцы ВС России захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»

«РВ»: Бойцы ВС России захватили редкий бронеавтомобиль ВСУ «Пантера»

Военнослужащим Армии России на одном из участков ведения спецоперации удалось разгромить подразделение ВС киевского режима, забрав себе выпускавшийся крайне малой партией бронированный внедорожник «Пантера».

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