📹 Новый документальный фильм «Дети шума и Красный звон» Какие звуки нас травмируют, а какие лечат? Как научиться слушать город и слышать в нём главное ❔ «Дети шума и Красный звон».
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📹 Новый документальный фильм «Дети шума и Красный звон» Какие звуки нас травмируют, а какие лечат? Как научиться слушать город и слышать в нём главное ❔ «Дети шума и Красный звон».