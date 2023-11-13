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Новости Курска

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Главный арсенал НАТО на Украине уничтожен «Искандерами»

Главный арсенал НАТО на Украине уничтожен «Искандерами»

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

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