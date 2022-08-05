Foto: F64 Міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс запропонував внести зміни до Закону про документи, що засвідчують особу, щоб громадяни Латвії, негромадяни ЛР та особи без громадянства, термін дії документів яких закінчився 1 березня 2020 року, могли б реалізувати свої основні права, користуватися послугами в галузі охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, захисту прав, а також могли […] Сообщение Глава МВС запропонував використовувати прострочені паспорти та ID-картки до квітня 2023 року появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.