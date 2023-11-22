«Стратег первого класса» – американский профессор о Путине

Владимир Алтайцев

Путин далеко глядит. Но петь излишние дифирамбы не стоит. Если он стратег первого класса, то как он допустил кражу 300 миллиардов долларов Набиуллиной из бюджета РФ накануне СВО? Это стратегический провал.