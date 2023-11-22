«Стратег первого класса» – американский профессор о Путине

Политнавигатор Президент России Владимир Путин не теряет форму и продолжает оставаться для Запада грозным противником.
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