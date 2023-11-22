Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Стратег первого класса» – американский профессор о Путине

«Стратег первого класса» – американский профессор о Путине

Политнавигатор Президент России Владимир Путин не теряет форму и продолжает оставаться для Запада грозным противником.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Путин  далеко глядит. Но  петь излишние  дифирамбы  не стоит. Если  он стратег первого класса, то как он допустил кражу  300 миллиардов  долларов Набиуллиной  из бюджета  РФ  накануне  СВО? Это стратегический  провал.
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