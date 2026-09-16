Главные астрономические события осени 2026 года в России

Осенью 2026 года в России будут доступны для наблюдения несколько заметных астрономических явлений: противостояния планет, метеорные потоки, суперлуние и осенние созвездия.
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