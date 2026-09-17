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Пятый канал

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Полное разрушение легких? Раскрыта правда о состоянии Николая Ефремова

Полное разрушение легких? Раскрыта правда о состоянии Николая Ефремова

Пресс-секретарь театра Никиты Михалкова «Мастерская „12“» Дарья Бурлакова опровергла сообщения о якобы практически полном разрушении легких у 35-летнего актера Николая Ефремова, сына заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова и народной артистки РФ Евгении Добровольской.

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