Полное разрушение легких? Раскрыта правда о состоянии Николая Ефремова

Пресс-секретарь театра Никиты Михалкова «Мастерская „12“» Дарья Бурлакова опровергла сообщения о якобы практически полном разрушении легких у 35-летнего актера Николая Ефремова, сына заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова и народной артистки РФ Евгении Добровольской.
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