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NatComms: прием антидепрессантов при беременности меняет развитие мозга у плода

NatComms: прием антидепрессантов при беременности меняет развитие мозга у плода

Американские ученые из Университета штата Колорадо доказали, что применение антидепрессантов во время беременности оказывает существенное воздействие на развитие мозга ребенка, влияя на формирование связей в префронтальной коре.

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