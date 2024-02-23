NatComms: прием антидепрессантов при беременности меняет развитие мозга у плода

Американские ученые из Университета штата Колорадо доказали, что применение антидепрессантов во время беременности оказывает существенное воздействие на развитие мозга ребенка, влияя на формирование связей в префронтальной коре.
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