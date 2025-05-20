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Царьград

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Лион Измайлов успешно победил рак кожи после пятилетнего лечения

Лион Измайлов успешно победил рак кожи после пятилетнего лечения

Лион Измайлов, советский и российский писатель-сатирик, победил рак кожи после пятилетней борьбы. Диагноз был поставлен в 2020 году, и благодаря успешному лечению, он был исключен из реестра онкобольных, подтвердив достижения медицины в борьбе с заболеванием.

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