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Зрада Экспресс: спасается, кто может. Бывшие соратники Зеленского топят своего кумира

Зрада Экспресс: спасается, кто может. Бывшие соратники Зеленского топят своего кумира

На Банковой полыхнуло откуда не ждали. Бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель выдала серию разгромных откровений, назвав Зеленского главной угрозой для страны, и заявила, что стратегически все уже проиграно.

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