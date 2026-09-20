Трамп хочет сделать из Триумфальной арки в Вашингтоне военный комплекс

Планируемая к постройке в Вашингтоне Триумфальная арка может стать военным комплексом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях.
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