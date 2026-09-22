Europe’s Offshore Wind Slowdown Is Squeezing Manufacturers

Europe’s offshore wind monopile market is moving from concerns over insufficient manufacturing capacity to a period of weak factory utilization coming from offshore wind projects skewing to the right on the timeline.
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