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30 лет без замены топлива: Ampera готовит реактор будущего — с технологией генерации нейтронов Adelphi Technology

30 лет без замены топлива: Ampera готовит реактор будущего — с технологией генерации нейтронов Adelphi Technology

Ampera готовит компактные ядерные реакторы нового поколения с внешним управлением реакциейАмериканская компания Ampera получила эксклюзивный доступ к технологии генерации нейтронов компании Adelphi Technology для разработки нового поколения компактных субкритических ядерных реакторов.

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