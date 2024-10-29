Казантипский и Опукский заповедники закрыли до апреля

Казантипский и Опукский природные заповедники на востоке Крыма на пять месяцев закрыли для туристов. Такие «каникулы» позволят им снять рекреационную нагрузку и восстановиться перед новым туристическим сезоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии