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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Казантипский и Опукский заповедники закрыли до апреля

Казантипский и Опукский заповедники закрыли до апреля

Казантипский и Опукский природные заповедники на востоке Крыма на пять месяцев закрыли для туристов. Такие «каникулы» позволят им снять рекреационную нагрузку и восстановиться перед новым туристическим сезоном.

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