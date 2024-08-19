Какие 9 болезней корейцы лечат яблочным уксусом?

Многие знают поговорку: «Одно яблоко в день и доктор не нужен». А что можно сказать о яблочном уксусе? Широкое распространение он получил по всему миру, а в Корее используется в традиционной медицине для лечения различных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии