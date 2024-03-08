 На 6 тысяч порций: в Сочи кондитеры представили самый большой в мире ягодный торт весом более 600 кг

На 6 тысяч порций: в Сочи кондитеры представили самый большой в мире ягодный торт весом более 600 кгСамый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь Международного женского дня.
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