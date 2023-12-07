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Брянскую гимназию, где расстреляли детей, охраняли сами ученики

Брянскую гимназию, где расстреляли детей, охраняли сами ученики

Следственный комитет готов возбудить ряд дополнительных уголовных дел в связи с трагедией в Брянске. Речь о статьях 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 293 УК («Халатность»).

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