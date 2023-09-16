Юную москвичку, пришедшую в салон красоты с купоном, избили и спустили с лестницы

Сергей Иовенко

Ни хрена себе, стрижка и окрашивание 22 с копейками? тогда понятно почему лечение обходится в миллионы. Похоже москвичи потихоньку х.. еют и соответственно крыша едет тихо шифером шурша на фоне дикой жадности. Да что там говорить, Меньшикова вспомнить, ведь он тоже был из тех краёв.