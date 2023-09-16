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Юную москвичку, пришедшую в салон красоты с купоном, избили и спустили с лестницы

Юную москвичку, пришедшую в салон красоты с купоном, избили и спустили с лестницы

В Москве поход в салон красоты закончился для 16-летней девушки избиением и визитом в полицию. Все произошло в одном из заведении в центре столицы, куда москвичка записалась на стрижку и окрашевание, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал «112».

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Комментарии
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Сергей Иовенко
Ни хрена себе, стрижка и окрашивание 22 с копейками? тогда понятно почему лечение обходится в миллионы. Похоже москвичи потихоньку х.. еют и соответственно крыша едет тихо шифером шурша на фоне дикой жадности. Да что там говорить, Меньшикова вспомнить, ведь он тоже был из тех краёв.
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