Юную москвичку, пришедшую в салон красоты с купоном, избили и спустили с лестницы

В Москве поход в салон красоты закончился для 16-летней девушки избиением и визитом в полицию. Все произошло в одном из заведении в центре столицы, куда москвичка записалась на стрижку и окрашевание, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал «112».
В Москве поход в салон красоты закончился для 16-летней девушки избиением и визитом в полицию. Все произошло в одном из заведении в центре столицы, куда москвичка записалась на стрижку и окрашевание, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал «112».
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