NYT: Иран торгуется за создание ядерного консорциума на островах Киш или Гешм

Иран планирует «торговаться» за то, чтобы региональный консорциум базировался на островах Киш или Гешм в Персидском заливе, чтобы сохранить свое право на обогащение на иранской территории, сообщили два неуказанных иранских чиновника 4 июня газете New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии