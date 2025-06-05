NYT: Иран торгуется за создание ядерного консорциума на островах Киш или Гешм

Иран планирует «торговаться» за то, чтобы региональный консорциум базировался на островах Киш или Гешм в Персидском заливе, чтобы сохранить свое право на обогащение на иранской территории, сообщили два неуказанных иранских чиновника 4 июня газете New York Times.