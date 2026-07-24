Алиев предложил Мерцу заменить российскую нефть азербайджанской На днях Ильхам Алиев подписал декларацию о сотрудничестве с Фридрихом Мерцем, одним из ярых сторонников «войны с Россией».
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