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Пока Плющенко развивает спорт в «дружественном Азербайджане» Алиев «открывает кавказский фронт» против России

Пока Плющенко развивает спорт в «дружественном Азербайджане» Алиев «открывает кавказский фронт» против России

Алиев предложил Мерцу заменить российскую нефть азербайджанской На днях Ильхам Алиев подписал декларацию о сотрудничестве с Фридрихом Мерцем, одним из ярых сторонников «войны с Россией».

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Комментарии
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l
leonid
Плющенко ведь хохол, судя по фамилии, так что ничего удивительного нет.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Замену российской нефти на азербайджанскую чтобы &quot;обеспечивать не только Германии, но и всей Европе&quot;, это только слова. Откуда возьмут такие объёмы, в любом случае пойдёт &quot;передел рынка&quot; поставок. Не хотят немцы дешёвые российские энергоносители - это их выбор. Политика &quot;давит&quot; над &quot;свободным рынком&quot; - привет нашим либероидам.
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1 м.
СЭМЭН Иваницкий
жЫДЯРА(((
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1 м.