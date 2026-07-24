Плющенко ведь хохол, судя по фамилии, так что ничего удивительного нет.

Игорь Кузнецов

Замену российской нефти на азербайджанскую чтобы "обеспечивать не только Германии, но и всей Европе", это только слова. Откуда возьмут такие объёмы, в любом случае пойдёт "передел рынка" поставок. Не хотят немцы дешёвые российские энергоносители - это их выбор. Политика "давит" над "свободным рынком" - привет нашим либероидам.