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Пока вы спали: слова Трампа об Украине и призыв Орбана к Европе
Комментарии
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Алексей Горшков
Выбирая из двух зол меньшее, я за Трампа - прекрасно осознавая, что США НИ РАЗУ НАМ НЕ ДРУГ - всё-таки выступаю за сильное государство США, за которое и борется Трамп, а не за нечто склизкое коллективно-непонятнополое невменяемое "обезъянО с гранатой"! С сильным и уважающим себя адекватным противником ХОТЬ ГОВОРИТЬ МОЖНО !!! Договаривались же с русофобом, но прагматиком Черчиллем!
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20 час.
Сергей Кандауров
Допускай возможности по ужесточению санкций супротив России, но учти, нам все это, как мертвому «припарка»!!!
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20 час.
Житель Империи
Это к тому, что БРИКС уже наступает на пятки и замороженные Российские активы ничуть не способствуют величию американских фантиков, хотя они ещё имеют немалую власть над миром.
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18 час.
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