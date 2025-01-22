Пока вы спали: слова Трампа об Украине и призыв Орбана к Европе

Алексей Горшков

Выбирая из двух зол меньшее, я за Трампа - прекрасно осознавая, что США НИ РАЗУ НАМ НЕ ДРУГ - всё-таки выступаю за сильное государство США, за которое и борется Трамп, а не за нечто склизкое коллективно-непонятнополое невменяемое "обезъянО с гранатой"! С сильным и уважающим себя адекватным противником ХОТЬ ГОВОРИТЬ МОЖНО !!! Договаривались же с русофобом, но прагматиком Черчиллем!