Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    А мне понравилось, что он обещает остановить педерастическое безумие. Они там совсем очумели от извращений. Ещё и нав...Третья часть Мерл...
  • Daddy Bo
    Капитуляция - тоже результат переговоров. Только для этого должны понять, что нет больше возможности сражаться, бессм...«Не желает мирить...
  • sorsw
    Горлопан губернский просто пошлый предатель и дуракДмитрий Губерниев...

Пока вы спали: слова Трампа об Украине и призыв Орбана к Европе

Пока вы спали: слова Трампа об Украине и призыв Орбана к Европе

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Выбирая из двух зол меньшее, я за Трампа - прекрасно осознавая, что США НИ РАЗУ НАМ НЕ ДРУГ - всё-таки выступаю за сильное государство США, за которое и борется Трамп, а не за нечто склизкое коллективно-непонятнополое невменяемое &quot;обезъянО с гранатой&quot;! С сильным и уважающим себя адекватным противником ХОТЬ ГОВОРИТЬ МОЖНО !!! Договаривались же с русофобом, но прагматиком Черчиллем!
Ответить
20 час.
Сергей Кандауров
Допускай возможности по ужесточению санкций супротив России, но учти, нам все это,  как мертвому «припарка»!!!
Ответить
20 час.
Житель Империи
Это к тому, что БРИКС уже наступает на пятки и замороженные Российские активы ничуть не способствуют величию американских фантиков, хотя они ещё имеют немалую власть над миром.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх