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Суть Событий

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США ввели хоть и скромные, но санкции против МУС

США ввели хоть и скромные, но санкции против МУС

Власти США ввели санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в уведомлении на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства (OFAC).

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