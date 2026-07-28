Honor хочет стать лидером в области видеосъемки, а в 2027 — создать технологический разрыв между поколениями

Компания продвигает свой Honor Robot PhoneHonor провела презентацию своих технологий обработки изображений, впервые продемонстрировав подход к кинематографической обработке изображений в сотрудничестве с ARRI, немецким производителем кинооборудования.
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