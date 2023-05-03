Бойцы «Вагнера» совместно с регулярными частями ВС РФ атаковали позиции противника в селе Предтечино от Артемовска в направлении Константиновки

Бойцы «Вагнера» совместно с регулярными частями ВС РФ атаковали позиции противника в селе Предтечино от Артемовска в направлении Константиновки

Пока киевские власти, несмотря на давление Вашингтона, все еще пребывают в нерешительности (может, и нарочитой) насчет сроков и направлений контрнаступления, российская армия удерживает штурмовую и огневую инициативу практически по всему фронту.

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