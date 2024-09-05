Роботы NASA отправятся в Антарктиду, чтобы изучить таяние ледников

Ученые планируют создать флот роботов, способных собирать данные в труднодоступных местах.Команда ученых NASA готовит экспедицию в Антарктиду, в рамках которой специальные подводные роботы проведут исследование шельфовых ледников.
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