Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 «Дон»

В столице построили новую дорогу для улучшения транспортной доступности Об открытии нового путепровода протяженностью со МКАДа на трассу М4 «Дон», а также со съездом в сторону области сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В столице построили новую дорогу для улучшения транспортной доступности Об открытии нового путепровода протяженностью со МКАДа на трассу М4 «Дон», а также со съездом в сторону области сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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