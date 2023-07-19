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Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 «Дон»

Собянин рассказал об открытии нового путепровода с МКАД на трассу М-4 «Дон»

В столице построили новую дорогу для улучшения транспортной доступности Об открытии нового путепровода  протяженностью  со  МКАДа  на трассу М4 «Дон», а также  со съездом в сторону области сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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