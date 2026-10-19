Правая Австрийская партия свободы (АПС) обратилась к правительству Австрии с призывом добиться временной остановки санкционного режима в отношении российского природного газа на фоне резкого повышения стоимости этого вида сырья на европейском рынке, сообщили в пресс-службе указанной политической силы.