Правая Австрийская партия свободы (АПС) обратилась к правительству Австрии с призывом добиться временной остановки санкционного режима в отношении российского природного газа на фоне резкого повышения стоимости этого вида сырья на европейском рынке, сообщили в пресс-службе указанной политической силы.
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