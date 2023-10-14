Под Саратовом три человека насмерть отравились угарным газом

Отравление угарным газом стало причиной гибели женщины и двух мужчин. Трагический случай произошел в ночное время в частном доме села Давыдовка, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности регионального правительства Юрий Юрин.
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