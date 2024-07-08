Перед вице-президентом замаячило повышение

Программное интервью Джо Байдена телеканалу ABC, которое было призвано заставить его критиков замолчать, лишь вызвало большую панику в стане демократов: многие однопартийцы президента задумались, не живет ли он в параллельной реальности.
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