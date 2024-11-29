Симферопольцев признали самыми преданными жителями своего города."Это результат оценки качества жизни в российских городах с населением более 250 тысяч человек Финансовым университетом при правительстве России", – написал мэр города Михаил Афанасьев.
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