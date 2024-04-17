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В Москве россияне стали чаще покупать жилье бизнес-класса

В Москве россияне стали чаще покупать жилье бизнес-класса

Спрос на новостройки бизнес-класса в Москве в марте 2024 года увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из данных компании Level Group, с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

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