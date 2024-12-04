«Факел» объявил о переходе нападающего Васина в «Кубань»

Официальный сайт «Факела» сообщает, что нападающий Илья Васин отправился в аренду в краснодарскую «Кубань».
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